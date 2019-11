Sept personnes évacuées à Boussac après une fuite de gaz

Sept personnes ont été évacuées ce lundi matin à Boussac à cause d'une fuite de gaz.

Boussac, France

Des travaux en seraient à l'origine. Une fuite de gaz s'est produite ce lundi matin à Boussac, sur la voie publique avenue Pierre Leroux, vers 10 heures. Une conduite de gaz a été endommagées. Sept personnes ont été évacuées de leurs habitations par les pompiers et les gendarmes.

Les opérations de sécurisation ont duré jusqu'à 11h15, la route a été coupée le temps de l'intervention des services d'Engie. La fuite a été colmatée et tous les habitants ont pu rejoindre leur domicile. 18 pompiers et six gendarmes ont été mobilisés.