Sept personnes interpellées dans l'enquête sur le cambriolage de deux footballeurs du PSG en décembre

En décembre 2018, les domiciles des joueurs du PSG Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting à Paris avaient été cambriolés. Jeudi, sept personnes ont été arrêtées en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine.

Paris, France

Sept personnes, soupçonnées d'avoir participé au cambriolage de deux footballeurs du PSG en décembre 2018, ont a été interpellées ce jeudi en Île-de-France. Les six hommes et la femme, âgés de 25 à 29 ans, ont été arrêtés à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine par la Brigade de répression du banditisme, la BRB.

L'enquête porte sur cinq cambriolages qui ont eu lieu dans les beaux quartiers de la capitale, dont le dernier remonte à la nuit du 20 au 21 août. Un membre de la famille royale saoudienne, absent de son appartement du VIe arrondissement, s'est vu dérober des bijoux et des montres de luxe pour un montant estimé à 1,8 million d'euros. Mais les enquêteurs de la BRB soupçonnent aussi l'équipe d'être responsable de deux cambriolages qui ont eu lieu à quelques jours d'intervalle fin décembre 2018 chez deux joueurs du Paris Saint-Germain, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting.

Préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros au domicile de Thiago Silva

Le domicile du défenseur parisien Thiago Silva avait été cambriolé alors que le club affrontait Nantes, et le préjudice avait été estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Deux jours plus tard, c'est son coéquipier, l'attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, qui avait été victime d'un vol à son domicile parisien, cette fois lors d'un match contre Liverpool. Le préjudice avait là été estimé à un million d'euros.

Les sept personnes, déjà connues de la police notamment pour des cambriolages, ont été placées en garde à vue. Des bijoux, de la maroquinerie de luxe, de l'argent et des armes ont été retrouvés lors de perquisitions à leurs domiciles.