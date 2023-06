Sept personnes interpellées dans le Vaucluse et les Bouches du Rhône pour trafic de drogue et d'armes

Il a fallu plus d'un an d'enquête pour identifier les principaux acteurs d'un vaste trafic de drogue et d'armes qui alimentait le Vaucluse et les Bouches du Rhône.

Lundi dernier, la section de recherche de Marseille, le GIGN, et les gendarmes du Vaucluse et de la Drôme sont intervenus simultanément. Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi trente-et-une armes : une quinzaine de fusils de chasse, autant d'armes de poing, deux fusils à pompe... et plus de 4.000 munitions de tous calibres.

Les forces de l'ordre ont aussi découvert au domicile des suspects 113 pieds de cannabis, 850 grammes de résine de cannabis, de la cocaïne et des cartouches de cigarettes de contrebande.

Sur les sept personnes interpellées, certaines sont soupçonnées d'être membres du grand banditisme. Six d'entre elles ont été mis en examen, quatre sont écrouées. Les deux autres sont placées sous contrôle judiciaire.