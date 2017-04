Sept personnes isolées par la marée à Saint-Martin-de-Bréhal (Manche)

Sept personnes se sont à nouveau retrouvées isolées par la marée montante hier soir dans la Baie du Mont-Saint-Michel (Manche). Elles se sont retrouvées avec de l'eau jusqu'à la taille à Saint-Martin-de-Bréhal, avant d'être secourues. C'est un navire de pêche qui a donné l'alerte.

Sept personnes se sont à nouveau retrouvées isolées par la marée montante jeudi en fin de journée au large de Saint-Martin-de-Bréhal. Elles se sont retrouvées avec de l'eau jusqu'à la taille. C'est un navire de pêche qui a repéré le groupe vers 17h30 et qui a alerté le CROSS de Jobourg. Le CROSS a dépêché sur place une équipe de sapeurs pompiers. L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile ainsi que la vedette des douanes stationnée à Granville ont aussi été envoyés sur place.

Plus de peur que de mal

Entre temps, trois personnes ont réussi à regagner la terre ferme par leurs propres moyens. Les autres sont ramenés sur la côte par les sauveteurs.Une personne, qui a fait un malaise, est prise en charge par les pompiers. Mais tous les promeneurs ont finalement pu rentrer chez eux sans avoir besoin d'être hospitalisés.Mais ils l'ont échappé belle et le Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord renouvelle, une fois de plus, son appel à la plus grande vigilance à destination des pêcheurs à pied pour ce week-end du premier mai.

Restons prudents

D'autant que mercredi déjà, dans le même secteur, un groupe de 13 personnes s'était retrouvé isolé par la marée montante, avant d'être eux aussi secourus par un navire de pêche.

La préfecture maritime rappelle le numéro d'urgence à appeler si vous êtes victime ou témoin d'un accident en mer : il faut composer le 196.