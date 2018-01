Poitiers, France

Tout a démarré lors d'un contrôle routier mardi 9 janvier vers 16h30. Deux personnes sont interpellées, l'une a près de 10g de cocaïne sur elle. Un homme de 36 ans, qui affirme être un consommateur régulier "environ deux à trois grammes par jour." Mais il refuse de donner le nom de ses fournisseurs. C'est son passager qui assure qu'ils ont marqué un arrêt devant un maison à Buxerolles. Mercredi 10 janvier, les policiers perquisitionnent les lieux, ils découvrent 400 g de cocaïne, des plaques de cannabis, une balance électrique. En tout il y en a pour près de 20.000 euros à la revente. Les policiers retrouvent aussi de l'argent en liquide (près de 4.300 euros)

La majorité avait un casier vierge

Neuf personnes sont alors interpellées sur place, des clients réguliers qui reconnaissent venir pour consommer. Mais aussi des membres du trafic. Sept personnes sont alors présentées à des juges. Et certains ont un casier vierge. C'est le cas de quatre des sept prévenus. Cette femme de 26 ans indique ne pas être au courant qu'elle fait partie d'un trafic de drogue. Elle a déposé son sac à Buxerolles le 10 janvier à la demande de son compagnon, sans poser de question. Mais le sac contient près de 300 g de cocaïne commandé par ce même conjoint auprès d'un dealer.

Pas de casier non plus pour ce père de deux enfants. Il s'est procuré des ovules de cocaïne pour la première fois. Le but: rembourser des dettes d'environ 3.500 euros.

L'organigramme d'un trafic

Il y a aussi les trois autres prévenus, souvent condamnés pour du trafic de stupéfiants. C'est le cas de l'occupant de la maison, un homme de 28 ans, qui ne nie pas revendre du cannabis mais dément le trafic de cocaïne. Sur lui, les policiers retrouvent 2.500 euros en liquide, une somme difficile à expliquer selon le président alors que l'homme vit grâce au RSA.

Pendant ses réquisitions, le procureur établit un organigramme de ce trafic avec à sa tête l'occupant de la maison, des mules et des consommateurs au bas de la chaîne. "Nous ne sommes pas dans de l'amateurisme" note le procureur.

Le tribunal tranche et relaxe deux des prévenus. Trois autres personnes ont été condamnées à un an de prison avec sursis, l'un des consommateurs, au vu de son casier judiciaire, a écopé d'un an de prison ferme. L'occupant de la maison écope lui de la plus lourde peine et est condamné à trois ans de prison ferme.