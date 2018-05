Sept personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire après les violences en marge de la manifestation du 1er mai. Le parquet, qui avait requis des mandats de dépôt, va faire appel.

Paris, France

Après les affrontements entre plusieurs centaines de "black blocs" et les forces de l'ordre à Paris en marge de la manifestation du 1er mai, sept suspects ont été présentés à un juge d’instruction ce vendredi soir. Il ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour "dégradations en réunion" et "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences aux personnes ou des atteintes aux biens" a précisé le parquet de Paris.

Le parquet devrait faire appel

Quatre autres personnes ont été mises en examen pour « refus de se soumettre a prise d'empreinte ou prélèvement ADN ». Le parquet a annoncé son intention de faire appel des placements sous contrôle judiciaire car il avait requis des mandats de dépôt contre tous les suspects.

La traditionnelle manifestation du 1er mai a été le théâtre de nombreuses violences et dégradations à Paris avec près de 1.200 personnes cagoulées qui se sont opposés aux forces de l'ordre. Il y a eu 283 interpellations à la suite de ces événements et 109 personnes étaient en garde à vue ce mercredi.