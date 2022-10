Bretagne : sept personnes mises en examen dans le cadre d’une vaste enquête pour des vols de voitures

Ce sont d’importantes et longues investigations qui ont abouti le 18 octobre dernier, détaille le parquet de Rennes dans un communiqué jeudi 27 octobre . En avril 2021, le parquet de Brest ouvre une enquête, confiée à la section de recherche de Rennes et au groupement interministériel de Rennes, pour des vols de véhicules, voitures ou camping-cars notamment.

ⓘ Publicité

Les enquêteurs découvrent alors qu’entre le 1er janvier 2020 et le 5 octobre 2020, une cinquantaine de voitures volées sont faussement ré-immatriculées, reprogrammées et remises en circulation avec de faux papiers. Le trafic s’opère dans la région brestoise, mais pas uniquement. Des complices sont également localisés à Paris, à Sens dans l’Yonne ou encore à Epernay et Reims dans la Marne. Le préjudice est important : près d’un million d’euros.

Mais c’est le 18 octobre dernier que l’opération connait un tournant. Simultanément, 190 gendarmes interviennent sur huit sites. A Brest et Plougonvelin, mais aussi à Paris et Reims. 12 personnes sont interpellées et placées en garde à vue.

Les malfaiteurs risquent 15 ans de prison

Les perquisitions ont permis de saisir 18 véhicules volés (camping-cars, voitures, camions, caravanes et remorques). Par ailleurs, 6 voitures, 3 utilitaires et deux caravanes, tous non volés, étaient saisis au titre des avoirs criminels, ainsi que 15 000€ en espèces, 32 000€ sur des comptes bancaires, 75 000€ sur un contrat d’assurance vie et du matériel informatique utilisé pour le minage de cryptomonnaies, d’une valeur estimée à 140 000€. Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé 4 armes et près de 2 kilos de cannabis.

Sur les 12 personnes interpellées, cinq ont été remises en liberté. Les sept autres, quatre hommes âgés de 25 à 57 ans ont été mises en examen pour "vols et recels en bande organisée, escroquerie en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de crime ou de délits et blanchiment aggravé". Ils risquent 15 ans de prison. Six ont été placés en détention provisoire. Le plus jeune, inconnu de la justice, a été placé sous contrôle judiciaire.