Sept plaisanciers sauvés par le CROSS Med au large du golfe de Fos-sur-Mer

Quatre adultes et trois enfants ont été secourus par le CROSS Med (Centre Régional des Opérations de Surveillance et de Sauvetage en Mer Méditerranée) ce mercredi après-midi au large du golfe de Fos-sur-Mer, leur vedette a été victime d'une voie d'eau.

C'est vers 15 heures ce mercredi après-midi que le CROSS Med (Centre Régional des Opérations de Surveillance et de Sauvetage en Mer Méditerranée) a reçu un appel d'une vedette de plaisance qui se trouve en difficulté à cause d'une voie d'eau. Les passagers, quatre adultes et trois enfants sont localisés à environ 5 nautiques au sud-est de l’embouchure du Rhône au large de Fos-sur-Mer.

Un chalutier détourné

Le CROSS Med demande à un chalutier de pêche, le Paphidoll, en mer à proximité, de cesser son activité et de se rendre immédiatement sur place pour venir au secours des plaisanciers. Il arrive sur place peu de temps avant les autres moyens de secours. Une vedette SNSM récupère les quatre adultes et trois enfants avant d'étaler la voie d'eau et prendre leur bateau en remorque. Tout le monde est ramené sain et sauf, au port de Port de Bouc.