Des renforts "conséquents" pour la police dans les Deux-Sèvres

Plus d'arrivées que de départs dans les commissariats de Niort et Thouars en cette année 2022. Sept agents supplémentaires sont en poste, ce qui permet de renforcer certaines unités.

Les effectifs policiers se renforcent dans les Deux-Sèvres. On dénombre 25 arrivées aux commissariat de Niort et Thouars depuis le 1er mars 2022. Si l'on prend en compte le remplacement des départs cela équivaut réellement à sept agents supplémentaires.

Des renfort qualifiés de "conséquents" par Olivier Le Pape, le directeur départemental adjoint de la sécurité publique des Deux-Sèvres. Plusieurs unités profitent de l'arrivée de ces renforts. L'unité d'atteintes aux personnes qui s’occupe notamment des violences conjugales compte un nouveau chef. "Ça permet de mieux traiter, plus efficacement et plus rapidement les dossiers", estime le DDSP adjoint. La brigade de nuit a également été renforcée. "Trois effectifs de plus, c'est une patrouille supplémentaire", poursuit-il.

Les appels au 17 centralisés à Niort

Le centre d'information et de commandement qui gère les appels au 17 a également pu être réorganisé. Cinq agents y sont affectés. "On professionnalise avec des gens qui ne feront que ça. On a aussi une départementalisation. Avant Thouars répondait à ses propres appels 17 maintenant c'est ce centre à Niort qui répond à l'ensemble appels 17", explique Olivier Le Pape.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Autre bonne nouvelle, le dossier du déménagement du commissariat de Niort dans les anciens laboratoires du conseil départemental avenue de la Venise Verte continue d'avancer. "On est sur la bonne voie. Le bâtiment et le terrain ont été acquis par le ministère de l'Intérieur. Maintenant il va falloir lancer les appels d'offres pour les différents travaux, trouver un architecte", indique Olivier Le Pape qui ne se risque pas, en revanche, à donner un calendrier.