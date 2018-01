Dans les Landes, au moins six surveillants ont été agressés au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, ce lundi, à priori en fin de journée. On ne connaît pas encore les circonstances de l'agression. Le détenu serait radicalisé, selon un tweet du Syndicat National Pénitentiaire FO.

Mont-de-Marsan, France

Au moins six surveillants ont été agressés au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ce lundi en fin d'après-midi, après 17H30. On ne connaît pas encore les circonstances de l'agression, mais un détenu, qui serait radicalisé, selon un tweet du Syndicat National Pénitentiaire FO, s'en est pris à plusieurs gardiens. Cinq d'entre eux sont blessés, trois ont dû être hospitalisés : la responsable du bâtiment est la plus gravement blessée, elle a été touchée au plexus. Un autre surveillant a lui le nez cassé avec une déviation nasale, un troisième a un doigt cassé. Un autre a reçu un coup de poing au visage, et son collègue au tibia. Une surveillante est aussi traumatisée. "Le bilan est lourd" résume le syndicat national sur tweeter.

Pour l'instant impossible de dire ce qu'il s'est passé. L'agression s'est-elle produite dans la cellule du détenue ? Dans un bureau ? Au moment de la distribution des repas ? Depuis les faits, l'homme, incarcéré au centre de détention, a été placé au quartier disciplinaire.

1/2 🚨Flash-Agression🚨: Cet après-midi, une grave #agression s’est déroulée au CP #MontDeMarsan. Un détenu islamiste a agressé #SEPT Collègues qui ont dû être hospitalisés.

Le bilan est lourd..... pic.twitter.com/II5JkCyvdl — SNPFO (@SNPFO_PS) January 15, 2018

2/2 Entre entorses et contusions diverses, un #surveillant a le nez cassé, avec déviation nasale, un autre le doigt cassé et l’officier de bâtiment est plus gravement touchée au plexus.

L’heure est grave Chers Collègues ! La #REVOLTE a sonnée !! pic.twitter.com/eNIo6MkvGt — SNPFO (@SNPFO_PS) January 15, 2018

Le Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan, ouvert en 2008, n'est pas connu pour des faits d'agressions violentes. Il n'y a pas de problème de surpopulation carcérale, ni de manque de moyens comme dans d'autres établissements. Dans les Landes, ils sont 199 agents pour environ 650 détenus, actuellement. "On connait des altercations, il y a des problématiques, des interventions mais ça faisait très longtemps qu'on en avait pas eu une aussi grave", explique Fabrice Cologni, le représentant FO Pénitentiaire au Centre Pénitentiaire Pémégnan de Mont-de-Marsan, "on est un peu choqué et on n'a pas l'habitude... comme certains établissements... habitué à ces genres de phénomènes".

Les personnels pénitentiaires de Mont-de-Marsan qui s'étaient mobilisés ce lundi à l'appel des trois syndicats, FO, CGT et UFAP, en soutien à leurs collègues de la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais avaient de toute façon prévu de reprendre le blocage de l'établissement Landais ce mardi. Une mobilisation qui les touche au plus près.