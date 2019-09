Sept tipis volés à Indian's vallée : "Quel peut être le profil d'un voleur de tipi ? C'est vraiment un grand mystère"

Le cri du coeur des gérants du site de loisirs Indians Vallée de Beauregard-Barret a été partagé plus de 13 000 fois sur Facebook : ils se sont fait voler les bâches de sept tipis dans la nuit du 12 au 13 septembre dernier. Leur valeur marchande est très faible, et leur réutilisation compliquée.

Beauregard-Baret, France

Ce sont de véritables squelettes qui parsèment désormais le site Indian's Vallée de Beauregard-Baret ! Depuis que des voleurs se sont emparés des bâches de six mètres de haut qui recouvrent sept des neuf tipis qui servent habituellement à héberger des groupes, il ne reste que les structures de maintien en bois.

Il faudra investir 20 000 euros pour racheter des bâches neuves © Radio France - Christophe Gutierrez

Un vol survenu dans la nuit du 12 au 13 septembre dernier, que le responsable du site, Christophe Gutierrez, trouve incompréhensible : "Quel peut être le profil d'un voleur de tipi ? Je n'ai pas la réponse... Ce n'est pas un objet de revente facile, c'est très spécifique. Il y a en plus une vétusté qui se fait sur les bâches par rapport aux années : deux des tipis étaient neufs, mais d'autres avaient deux, trois, quatre, cinq ans... Ils n'ont plus réellement de valeur marchande, donc j'ai vraiment du mal à comprendre l'objet du vol".

Les bâches estimées à 20 000 euros neuves n'étaient pas assurables

"J'ai pensé à des gens qui me voudraient du mal", poursuit-il, "mais je n'ai pas d'ennemis, et dans ce cas on déchire les tipis, on les tague, on les coupe au cutter... Mais là ils ont vraiment été pris dans leur intégralité, pour être réutilisés je pense. Mais alors où, en France ou en Europe ? C'est vraiment un grand mystère." Car les sites présentant de grands tipis ne sont pas si nombreux, il serait très certainement informé si l'un d'eux venait à se monter ou à s'agrandir subitement.

Si le vol était intervenu en début de saison, il aurait fallu ajouter la perte d'exploitation au préjudice matériel © Radio France - Christophe Gutierrez

En tout cas, heureusement que ça n'arrive qu'en fin de saison, car il n'y aura pas de perte d'exploitation. Reste tout de même la valeur marchande : "C'est du coton polyester, qui a un prix au mètre carré comme toutes les bâches. Le tipi en lui-même reste assez cher, car c'est de la fabrication artisanale, ce n'est pas produit en série. Ça vaut à peu près 3 000 euros, uniquement pour les bâches, et ça ne s'assure pas car c'est de la toile de tente."

Ce sont 20 000 euros de tipis qu'il va falloir réinvestir pour l'année prochaine, car sans tipis... C'est l'âme d'Indian's Vallée qui est partie, c'est ce qui fait mal.

Un mal au coeur posté sur Facebook et qui a ému les internautes : la publication a été partagée plus de 13 000 fois et a généré près de 1 000 commentaires de soutien.