Sept victimes d’intoxication au monoxyde de carbone à Vauvert

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus ce lundi vers 18h pour plusieurs personnes présentant des maux de tête dans un immeuble de quatre étages à Vauvert, Rue Albert Camus. La cause : un taux de monoxyde de carbone assez élevé. Sept victimes présentent des troubles d'intoxication. Apres osculation par le SMUR de Lunel, les sept victimes ont été évacuées par quatre ambulances sur les structures hospitalières de Montpellier et Nîmes pour contrôle et surveillance.