"Septembre 2002 a été un séisme dans le Gard", se souvient Bérangère Noguier

Bérangère Noguier, vice-présidente du Conseil départemental du Gard déléguée à la transition écologique et à la biodiversité, était ce lundi l'invitée de France Bleu Gard Lozère à l'occasion du 20e anniversaire des inondations meurtrières des 8 et 9 septembre 2002.

C'était il y a tout juste 20 ans : les 8 et 9 septembre 2002, 299 communes gardoises sur les 353 que compte le département faisaient face à de terribles inondations qui avaient fait 22 morts et des dégâts considérables, mettant l’économie à genoux pendant des mois et le moral des habitants à rude épreuve.

Vingt ans après, France Bleu Gard Lozère se souvient

Pour Bérangère Noguier "2002 a été un séisme dans le Gard, et même dans la France entière".

Une prise de conscience de la nécessité d'agir !

"Quasiment tout un département touché par les intempéries, 22 victimes, un bilan extrêmement lourd, tout cela a forcément entraîné une prise de conscience de la nécessité d'agir. Agir sur les infrastructures, reconstruire, puis réduire la vulnérabilité de notre département, expliquela vice-présidente du Département du Gard, en charge de la transition écologique et de la biodiversité. Chacun d'entre nous doit être conscient que ce risque demeurera toujours et qu'il s'agit de s'organiser pour vivre avec, tout en étant réactif au moment où il se produit".