Septèmes : cette décharge dont les quartiers Nord ne veulent plus

Alors qu'une étude de la Dreal (direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement) pointe les carences des décharges de Paca, la mairie du 15-16 milite pour la fermeture de la décharge en 2022, comme promis par l'état.

La région PACA est le mauvais élève du recyclage : 400 kg de déchets non triés par habitant dans notre région, contre 270 en France.

Une enquête réalisée en novembre par la Dreal pointe de graves manquements en matière de tri en PACA.

Sur 15 décharges de la régions contrôlées plus de la moitié étaient en infraction.

La décharge de Septeme © Radio France - Laurent Grolée

On trouve de tout dans les décharges de la région et en particulier celle de Septeme : 250 000 tonnes entreposées chaque année, en provenance des Bouches-du-Rhône, et jusqu'aux Alpes-Maritimes.

Résultat : 200 camions qui défilent sur les hauteurs de Marseille, avec le risque d'accident permanent.

La décharge devrait être fermée en 2022 grâce aux élus du secteur, la maire Samia Ghali et le député Henri Jibrayel. La ministre de l'écologie Ségolene Royal , s'est également engagée sur cette date.