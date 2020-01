Sept statues de la Vierge détruites dans des églises de Pau, Artix et Lons

Au moins sept statues de la Vierge-Marie ont été vandalisées ce jeudi dans des églises à Pau et aux alentours. Les dégradations, visiblement coordonnées, seraient l'œuvre d'un même individu, ou d'un même groupe. L'évêque de Bayonne, Lescar et Oloron se dit choqué.

Pau, France

L'acte de vandalisme qui a frappé différentes églises de Pau ce jeudi était ciblé. Plusieurs statues de la Vierge-Marie des paroisses St Jacques, St Martin et Notre-Dame ont été brisées en fin de matinée, alors que dans l'après-midi à Lons et Artix d'autres statues de la Vierge ont connu le même sort. Une geste pour l'heure inexpliqué, qui a entraîné une plainte de l’évêché.

Incompréhensible pour la communauté chrétienne de Pau et du Béarn

"Quand je suis arrivé, comme à chaque fois que je viens je suis allé voir la Vierge-Marie, et j'ai eu la surprise de voir la statue par terre" témoigne auprès de France Bleu Béarn André Dureysseix, c'est lui qui a ouvert l'église St Jacques ce jeudi après-midi et a découvert les actes de vandalisme. "On ne comprend pas, ça touche, poursuit André Dureysseix, avant on nous volait des cierges, maintenant on s'en prend aux statues et en particulier à la Vierge-Marie... La prochaine fois ça va être qui ?"

L'évêque du diocèse, Monseigneur Marc Aillet a lui aussi réagi, regrettant ce "pèlerinage à l'envers" par par une ou plusieurs personnes ayant vandalisé les églises du centre-ville de Pau avant de s'en prendre à des statues mariales des villes alentours. "C'est un acte de vandalisme, c'est même une profanation, condamne l'évêque, en plus c'est toujours la statue de la Sainte-Vierge qui est visée, c'est mystérieux parce que c'est la personne la plus vénérée dans la foi catholique derrière Dieu lui-même... Pour nous c'est très affligeant".

Monseigneur Marc Aillet au micro de France Bleu Béarn : "C'est un vrai choc" Copier

Le diocèse, par communiqué, annonce par ailleurs une messe suivie d'une veillée de prière à Pau, à 19 heures en l'église Notre-Dame, "en réparation des outrages commis envers le Cœur Immaculé de Marie".