Septuagénaire disparue à Saint-Georges-de-Didonne : un appel à témoins lancé

Il est 17h30 samedi quand Nicole Manière, habitante de la zone pavillonnaire de Margite, à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime, part en promenade. Ne la voyant pas revenir, son compagnon s'inquiète, la cherche et finit par prévenir la police de Royan. Âgée de 74 ans, Nicole Manière souffre du syndrome d'Alzheimer, ce qui rend sa disparition d'autant plus inquiétante. Partie sans portable, ni papier, ni moyen de paiement, elle ne peut être géolocalisée. Face à la difficulté de retrouver la septuagénaire, le commissariat de Royan a lancé un appel à témoins.

Les cheveux blancs coupés courts, Nicole Manière est partie vêtue d'une veste polaire bleue ciel, d'un jean, et d'une paire de chaussons. Bonne marcheuse, elle a pu couvrir une large distance depuis sa disparition. Les services de police et de gendarmerie du département ont été alertés. Toutes les personnes ayant des informations pouvant permettre de retrouver cette Saint-Georgeaise sont invitées à contacter au plus vite le commissariat de Royan, au 05 46 39 40 10.