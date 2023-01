Septuagénaire disparue : son corps sans vie retrouvé dans la Loire

C'est non loin de sa voiture retrouvée inoccupée en début de semaine que le corps de Colette Bruant a été découvert vendredi 13 janvier dans la Loire sur la commune de Saint-Ay. La septuagénaire avait quitté son domicile lundi matin et n'avait plus donné signe de vie depuis.

En charge des investigations, les gendarmes de Meung-sur-Loire avaient lancé jeudi un appel à témoins . Les enquêteurs ne sont pas, pour l'heure, en mesure d'indiquer les circonstances du décès.