Septuagénaire fauchée mortellement à Pont de Roide : trois ans et demi de prison pour le chauffard

L'accident avait ému toute la cité de Pont de Roide, en janvier dernier. En milieu d'après-midi, une dame de 77 ans était renversée en pleine ville, alors qu'elle traversait sur un passage protégé. Le conducteur, un habitant de Peseux, âgé de 37 ans, avait pris la fuite, avant d'être interpellé une heure plus tard à son domicile.

ⓘ Publicité

L'homme a été condamné ce jeudi par tribunal judiciaire de Montbéliard à 4 ans de prison dont 6 mois avec sursis (à quoi, il faut ajouter la révocation d'un sursis de 3 mois, ce qui fait une peine de 3 ans et 9 mois fermes, avec maintien en détention). Le parquet avait requis quatre ans fermes.

Ce jour-là, l'homme avait accumulé les circonstances aggravantes. Pas moins de quatre circonstances aggravantes, égrainées par le parquet : la conduite malgré un permis annulé, sous alcool et stupéfiants, avec délit de fuite. Un tableau accablant que ne conteste pas le prévenu, un charpentier de 37 ans, père d'une adolescente de 15 ans, déjà condamnés à six reprises dont trois pour de graves délits routiers.

Ce jour-là, il sortait justement d'un rendez-vous avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation à Pont de Roide. Vers 16h30, au volant de sa 207, sans permis, alcoolisé et sous héroïne et cocaïne, il tourne à gauche et percute violemment Marie-Claude, 77 ans, qui traverse sur le passage protégé entre les deux pharmacies. La victime sera projetée dix mètres plus loin sous les yeux de son mari. Le chauffard effectue une rapide marche arrière et prend la fuite à pleine vitesse. Il sera interpellé à son domicile de Peseux, une heure plus tard. Quand à la vieille dame, elle décèdera à son arrivée au CHU de Besançon.

"Une femme aux petits soins pour tout le monde", dira Marcel, son fils à la barre au nom d'une famille "brisée par un acte brutal, inconscient et lâche". "Vous avez tout fait pour enlever la vie" ajoute maitre Alexandre Bergelin, à la partie civile, "avant de prendre la fuite avec lâcheté". A la défense, maitre Pichoff souligne que même "si la prise de risque est incontestable, son client n'a pas voulu cet homicide".

La famille de la victime a accueilli ce jugement avec retenue.