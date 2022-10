Septuagénaire tué à Aubenas : la garde à vue de l'agresseur est prolongée

L'agresseur sera présenté au parquet ce lundi 31 octobre. Le parquet devrait ouvrir une information judiciaire et demander la mise en examen du quinquagénaire pour homicide volontaire. La garde à vue de ce dernier a été prolongée ce dimanche 30 octobre. Il a reconnu les faits. Samedi en fin de matinée une rixe a éclaté entre ce dernier et un homme de 75 ans boulevard de Vernon à Aubenas. Le gérant de la pizzeria l'Ardéchoise a mis un coup de couteau au niveau de la gorge au septuagénaire. La victime, un ancien professeur d'éducation physique et sportive n'a pas survécu.

