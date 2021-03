Séquestration à Soucy : "ils étaient masqués, très organisés, mais mal informés" raconte la victime

Un couple de Soucy dans l'Yonne a été victime d'un cambriolage suivi d'une séquestration vendredi à leur domicile. La maison de ces personnes âgés de 78 ans et 80 ans avait été choisie précisément par les auteurs. Le mari se dit choqué mais assure que rien n'a été volé.

Le couple victime de la séquestration à Soucy est âgé de 78 ans et 80 ans

Cet habitant de Soucy, âgé de 80 ans, accepte de raconter brièvement cette aventure qui l'a un peu remué. "Non, il n'y a pas eu de violences. Nous sommes toujours sur nos deux pieds, comme vous pouvez le constater", sourit l'octogénaire dans sa chemise à carreaux.

Cinq hommes au visage caché

Ce vendredi matin, ce sont cinq hommes au visage couvert qui parviennent à entrer au domicile de ce couple. Une grande longère en bord de route, avec bâtiment attenant. C'est ici que cet habitant du village travaillait jusqu'à il y a encore deux ans, spécialisé dans la mécanique de précision. "On ne travaillait pas dans la bijouterie, mais dans la très petite mécanique, comme les montres, les choses comme ça", explique le monsieur aux cheveux blancs. "Il m'est arrivé en effet que des clients me confient des choses de valeur, mais j'ai arrêté mon activité il y a deux ans. Les gens qui sont venus vendredi ont dû être mal informés. Mais ils étaient organisés, c'est peut-être pour ça qu'on est encore là, parce que parfois on entend des affaires où ça tourne mal".

Pas de butin selon la victime

D'après les déclarations de la victime, il s'agit de cinq hommes, parlant tous français. "Pour moi, ce sont des Français", estime l'homme, "ils savaient pourquoi ils venaient, ils m'ont demandé de leur montrer les lieux." Le monsieur ne veut pas en dire plus mais assure que rien ne lui a été volé. Il explique aussi avoir été forcé avec sa femme à suivre ces hommes hors de son domicile, sans apporter là encore beaucoup plus d'explications.

Un système de surveillance dans la propriété

C'est vers neuf heures du matin vendredi que la gendarmerie est informée d'un cambriolage avec la présence des victimes à Soucy et déploie alors un dispositif important d'intervention, trente militaires. C'est une société de sécurité privée qui les a alertés. Le couple possède en effet un système anti-intrusion avec des caméras dôme, installées en raison de l'activité professionnelle. Le couple relâché par ses ravisseurs dans la matinée sera récupéré rapidement par les gendarmes. "Oui, ça remue, c'est un choc moral, mais ça va", affirme le mari.

La gendarmerie de l'Yonne et le parquet de Sens indiquent que l'enquête a été confiée à la JIRS de Lille (juridiction interrégionale spécialisée dans la criminalité organisée) qui pour le moment ne confirme pas être en charge de ce dossier.