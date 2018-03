Trois hommes ont été mis en examen mercredi pour "vol en bande organisée avec arme" et "séquestration". Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la séquestration d'un couple à Villiers-Saint-Benoît, en septembre 2017, mais aussi dans d'autres affaires de vols, dans l'Yonne et en région parisienne.

Yonne, France

C'était le 11 septembre 2017, à Villiers-Saint-Benoît, en Puisaye. Un couple d'éleveurs de mouton avait été séquestré et ligoté, dans sa maison, par cinq hommes cagoulés et armés. La femme avait été frappée et brûlée avec un tisonnier. Les malfaiteurs étaient repartis avec près de 8000 euros en espèces et une arme de chasse. Cette agression avait causé beaucoup d'émoi dans le village.

Des vols avec séquestration dans l'Yonne et en région parisienne

Les enquêteurs de la section de recherches de Dijon et du groupement de gendarmerie de l'Yonne espèrent avoir résolu l'affaire : trois hommes (un père âgé de 57 ans, son fils âgé de 20 ans, et un troisième individu âgé de 42 ans) ont été mis en examen, ce mardi, pour "vol en bande organisée avec arme", "vol avec arme", et "séquestration".

Les suspects se trouvaient déjà en détention, dans l'attente d'un procès : ils avaient été interpellés en octobre, pour plusieurs vols et cambriolages près de Sens, Joigny et Auxerre.

Les enquêteurs ont acquis la conviction que les trois hommes seraient en fait impliqués dans d'autres affaires de vol et de séquestration, en région parisienne : en mai 2017 à Melun en Seine-et-Marne, à Cachan et Thiais (Val-de-Marne) en juillet 2017. A Cachan, un couple et ses quatre enfants avaient été menacés d'une kalachnikov : 20 000 euros avaient été volés, ainsi que 80 000 euros de bijoux.

à lire Les enquêteurs cherchent à identifier les auteurs du violent cambriolage de Villiers-Saint-Benoît

Une Renault Mégane RS comme fil d'ariane

C'est une Renault Mégane RS qui est le fil d'ariane dans ces différentes affaires : le véhicule, saisi dans un box à Auxerre en octobre, est géolocalisé, à chaque fois, près des lieux des vols et des séquestrations. On l'aperçoit aussi sur les bandes de vidéosurveillance à Appoigny, le jour de la séquestration à Villiers-Saint-Benoît. La kalachnikov utilisée à Cachan a également été retrouvée dans le véhicule.

L'un des trois suspects reconnaît les faits

Sur les trois suspects, l'un a reconnu le vol avec séquestration commis à Melun. Il a identifié aussi ses deux complices présumés, repérés grâce aux caméras de sécurité à Thiais. Les deux autres hommes ont nié les faits qui leur sont reprochés. Les enquêteurs sont toujours à la recherche de deux hommes, sur les cinq qui auraient participé à la séquestration de Villiers-saint-Benoît.