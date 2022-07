Séquestration dans un coffre à Pont-à-Mousson : un Messin condamné à deux ans de prison ferme

Le Messin était jugé au tribunal de Nancy pour avoir séquestré et menacé une jeune femme à Pont-à-Mousson.

Trois jours après avoir séquestré une jeune femme dans son propre coffre de voiture pour retirer de l'argent avec sa carte bancaire à Pont-à-Mousson, un Messin d'une soixantaine d'années était jugé ce mercredi au tribunal administratif de Nancy.

La victime à la barre

Dans le box, le prévenu, cheveux grisonnant et lunettes de vue autour du cou, parle d'une voix hésitante. On a du mal à imaginer qu'il s'agit du même homme que celui qui, dimanche 24 juillet, a menacé d'une arme factice une jeune femme sur le parking de Match, à Pont-à-Mousson. Pourtant, dès les premières questions, il reconnaît tout. Le fait d'être entré dans sa voiture, de l'avoir forcée à conduire dans un endroit sans voisinage, de l'avoir séquestrée dans son propre coffre, de lui avoir extorqué son code de carte bancaire, d'avoir retiré environ 1.000 euros avec, et de l'avoir abandonnée sur le bord d'une route.

La jeune soignante, qui a réussi à conserver son téléphone, a pu appeler la police, permettant ainsi d'être rapidement retrouvée, et d'identifier le prévenu. "On ne peut qu'imaginer l'état de terreur dans lequel elle se trouvait", insiste le procureur. La jeune femme est présente, s'approche à la barre, et tient à témoigner du traumatisme qu'elle a vécu. "Les idées tournaient en boucle dans ma tête, je réfléchissais à comment m'en sortir, mais j'avais peur, aussi."

Je suis soignante, j'ai l'habitude de m'inquiéter pour la vie des autres. Dimanche, pour la première fois, j'ai eu peur pour la mienne.

Lorsque la présidente demande au prévenu s'il a conscience du traumatisme qu'il a provoqué, l'homme répond par l'affirmative. Il se tourne vers elle et lui présente ses excuses.

50.000 euros de dette

Lorsqu'il est interrogé sur les raisons de son acte, le prévenu, résidant à Metz, parle rapidement d'un état dépressif. Il y a trois ans, il perd son emploi d'ingénieur. "J'en ai parlé plusieurs fois avec ma femme, elle m'a dit d'aller consulter. Mais par fierté peut-être, je ne l'ai pas fait". Sa femme cumule deux emplois, lui vient d'en trouver un comme opérateur de chargement de péniche à Metz, mais l'homme a 50.000 euros de dettes. "Le manque d'argent, ça rend fou. Pas le fou qui envoie à l'asile, mais dépressif" insiste-t-il. Il précise plusieurs fois être prêt à entreprendre un suivi psychologique.

Une explication qui ne convainc pas le procureur, qui dit ne pas croire au "coup de folie". "Nous sommes face à une exécution minutée" indique-t-il, précisant que le Messin est arrivé vers 10 heures du matin sur le parking, avant de passer à l'acte plus d'une heure et demie plus tard. "Plusieurs fois lors de votre audition, vous avez parlé de trouver le bon timing". De son côté, la présidente souligne aussi que l'homme est venu à Pont-à-Mousson "parce que les magasins sont ouverts le dimanche, contrairement à la Moselle. C'est une préparation ça, monsieur". Le prévenu répond par l'affirmative dans un souffle, tout comme lorsqu'elle lui demande s'il a acheté l'arme factice deux jours avant les faits en prévision.

Après délibération, le tribunal condamne le Messin à quatre ans de prison dont deux fermes, avec maintien en détention. Il a aussi une obligation de soin, interdiction de se rendre à Pont-à-Mousson pendant trois ans, de posséder une arme pendant cinq ans, et d'entrer en contact avec sa victime.