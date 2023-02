Séquestration et violences : 12 et 5 ans de prison pour les accusés, acquittement pour la tentative de meurtre

Après quasiment six heures de délibéré, la Cour d'Assises a rendu son verdict et condamne respectivement à 12 et 5 années de prison deux frères pour violences volontaires aggravées, enlèvement, et séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour . Ils étaient poursuivis notamment pour des coups très violents portés sur deux hommes, d'abord dans la nuit du 8 au 9 février 2020 en Eure-et-Loire, puis pour avoir enlevé un homme, une de leur connaissance, l'avoir violenté et potentiellement tenté de le tuer entre le 13 et le 17 février de la même année, dans plusieurs communes de l'Indre (Niherne, Luçay-le-Mâle, Orsennes). La Cour d'Assises a estimé qu'il n'y avait pas eu tentative de meurtre, et acquitte sur ce point le frère le plus âgé, défendue par maître Margot Pugliese.

La tentative de meurtre rejetée

C'était le fait le plus grave pour lequel le principal accusé était poursuivi : il est finalement acquitté du chef de tentative de meurtre, pour lequel il encourait jusqu'à 30 ans de prison. L'homme mis en cause, tout au long du procès, avait contesté cette volonté de tuer, en affirmant avoir "simplement" voulu faire peur à la victime, qu'il soupçonnait de l'avoir balancé aux gendarmes pour les faits de violences survenus dans la nuit du 8 au 9 février.

La Cour d'Assises a décidé de trancher en ce sens, suivant à la lettre les réquisitions du parquet, qui demandait précisément 12 et 5 ans de prison pour les deux accusés, et l'abandon du chef d'accusation de tentative de meurtre, au motif qu'il n'y aurait pas de preuves suffisantes pour démontrer la volonté de tuer. "Le doute bénéficie à l'accusé" a estimé l'avocat général. Concernant la séquestration, le parquet a aussi demandé une requalification à la baisse. Pour ce qui est des violences, là encore le ministère public n'a demandé la condamnation des accusés que pour une partie de ceux qui font partie de la procédure. Ces deux demandes ont été suivies par la Cour d'Assises.

Seule l'avocate de la victime qui a subi un enlèvement et une séquestration a défendu cette mise en cause pour tentative de meurtre. Maître Élodie Senly a ainsi de tenter de démontrer qu'il y a bien eu volonté de donner la mort, en évoquant l'emprise de l'accusé sur son client, le fait qu'il se soit débarrassé du téléphone de la victime pendant la période de séquestration, ou encore la voiture configurée pour une intoxication au monoxyde de carbone dans laquelle victime et accusé se sont retrouvés. Des explications qui n'ont pas convaincu les jurés et les trois magistrats professionnels.