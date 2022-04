Séquestration et violences policières : la police municipale de Nice dans la tourmente

Une information judiciaire est ouverte par le parquet de Nice concernant 3 policiers municipaux, soupçonnés d'avoir participé à un enlèvement et une séquestration violente. Le procureur a donc décidé d'aller plus loin après une série de gardes à vue.

Les motivations de l'enquête sont lourdes. Un juge d'instruction a été nommé. Il va devoir vérifier s'il y a eu "enlèvement et séquestration pour faciliter un crime". S'il y a eu "violences aggravées ayant entrainées plus de 8 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail)". Ce sont les mots précis employés par le parquet qui souhaite également vérifier s'il y a eu des "menaces réitérées de crime et d'intimidation". L'un des policier municipal auraient fait pression pour que la victime ne porte pas plainte. Mais qu'aurait du faire cette dernière alors qu'elle accuse justement des policiers de l'avoir enlevée, séquestrée et frappée. Ce mercredi, après une longue garde à vue, 4 des 5 policiers municipaux pointés du doigt sont ressortis mais deux seront placés sous contrôle judiciaire. Le dernier accusé risque lui d'être dans quelques heures placés en prison pour éviter toute "concertation frauduleuse". C'est en tout cas la demande qui a été faite par le parquet. Les 3 policiers municipaux visés risquent 10 ans de prison et plus de 150.000 euros d'amende.