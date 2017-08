Séquestré en pleine nuit dans sa maison à Rivehaute le jeune Damien témoigne

"Ils ont mis un couteau sur ma joue". Damien, adolescent de la commune de Rivehaute, a eu très peur le week-end dernier. Deux jeunes sont rentrés chez lui alors qu'il était seul. Il a été frappé et séquestré avant d'être recueilli par une voisine. Ses agresseurs sont en prison. Témoignage.

Damien est un garçon étonnament calme après ce qui lui est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche chez lui à Rivehaute. Le garçon a la voix posée, le regard sûr. Il nous reçoit chez lui pour revivre ce qui s'est passé ce week-end.

"J'ai réussi à me détacher, j'ai attendu qu'ils partent et je suis parti voir la voisine" (Le témoignage de Damien) Copier

Sa mère est sortie pour la soirée. L'adolescent voit débarquer à 3h du matin deux jeunes qu'il connaît à peine et avec qui il avait prévu d'échanger des jeux de console un peu plus tôt dans la journée. Entre temps, l'un des jeunes l'a prévenu de son arrivée très tardive, Damien refuse de le recevoir chez lui.

Frappé et attaché pour des télés et ordinateurs

Les deux jeunes - l'un a 16 ans, l'autre une vingtaine d'années - ont un sac et des gants. Ils obligent Damien à monter dans sa chambre. Ils lui proposent alors d'échanger des objets personnels contre de l'argent. Il refuse et ils se montrent alors de plus en plus menaçants. La situation dégénère quand l'un des jeunes veut voler sa tablette. Damien s'interpose. Le garçon fait de la boxe, il n'a pas froid aux yeux. L'un de ses agresseurs lui met un coup de tête, l'autre le prend par le cou.

Ils m'ont attaché avec une ceinture

"On accuse le coup, j'ai eu très peur pour Damien" (La mère de Damien) Copier

Les deux jeunes décident alors de l'attacher avec une ceinture et un câble informatique à l'escalier pour poursuivre le cambriolage. Ils volent alors des ordinateurs, tablettes et télévisions. Ils trouvent également des cartes de fidélité dans le sac-à-main de sa mère et exigent d'en connaître les codes. Damien leur répond qu'il n'y en a pas. Ils le menacent avec un couteau de cuisine qu'ils posent sur sa joue.

On ne sait pas comment cela aurait pu finir

La maman de Damien était encore sous le choc ce mardi quand nous l'avons rencontré : "J'ai eu très peur pour Damien, j'ai l'impression de ne pas l'avoir protégé" lâche celle qui s'est installée dans cette maison depuis 6 semaines seulement. "On ne pensait pas que cela pourrait arriver ici". Le maire de la commune, Marcel Montegrut est venu leur apporter son soutien. Il regrette que les incidents se multiplient dans les zones rurales : "On aurait jamais vu ça il y a encore quelques années. C'est très grave ce qui c'est passé, on ne sait pas comment cela aurait pu finir".