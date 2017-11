Serge Atlaoui et sa femme Sabine : "Une amoureuse qui s'est transformée en combattante"

La réalisatrice Christine Tournadre a suivi durant 10 ans le combat de Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie. Dans un documentaire, elle raconte l'histoire de ce messin et le combat de sa femme Sabine pour le sortir du couloir de la mort.

Christine Tournadre (à gauche) et Sabine Atlaoui (à droite) le soir de l'avant première du documentaire sur Serge Atlaoui à Metz © Radio France - Rachel Noel

Le cauchemar

Le 11 novembre 2005, Serge Atlaoui est arrêté en Indonésie dans un laboratoire clandestin de production d’ecstasy, non loin de Djakarta. Il est accusé d'avoir participé à trafic de drogue avec 11 autres personnes. Il a toujours affirmé qu'il était venu faire une mission ponctuelle de maintenance sur des machines et qu’il s’était fait piéger.

C’est la descente aux enfers. Le 25 mai 2007, Serge Atlaoui est condamné à mort. Sa femme Sabine, commence alors un combat solitaire pour tenter de sauver son mari.

En 2015, le temps s’accélère

Durant 10 ans, la réalisatrice Christine Tournadre suit le parcours de Serge Atlaoui et de sa femme Sabine. Sabine qui se relève toujours, même en 2015, quand les exécutions reprennent. Elle remue ciel et terre et fait intervenir le président François Hollande. Le 28 avril 2015, huit condamnés à mort sont exécutés, dont 7 étrangers. Le nom de Serge Atlaoui a été retiré in extrémis de la liste. Son ultime recours sera rejeté par la justice indonésienne à l’été 2015.

C’est une femme qui au départ était simplement une amoureuse et qui s’est transformée au fil du temps en véritable combattante"

Dans son documentaire, Christine Tournadre filme le quotidien de Sabine et l’intimité du couple. En passant par les moments de détresse et de doute, comme les moments de bonheur et la naissance de leur fils Yacine. Son objectif, c’est aussi de donner un visage humain à ce couple : "L’intérêt sur 10 ans c’est qu’on voit l’évolution de la situation. Comment ces gens qui au départ étaient complètement démunis ont réussi, notamment ça a été le combat extraordinaire de Sabine, à mobiliser de plus en plus de personnes. L’objectif, c’est justement qu’ils ne soient plus considérés comme des titres de journaux, mais que derrière il y ait une humanité".

A aucun moment, Sabine ne craque devant la caméra. Au contraire, les épreuves semblent la galvaniser. Sabine Atlaoui qui s’est retrouvé propulsé d’une vie de femme tranquille à celui de militante dans le combat contre la peine de mort reste modeste mais lucide

On ne se voile pas la face, on ne sait pas demain si il va être sur une liste d’exécution. De toute façon, on ne vit au jour le jour qu’avec l’angoisse. Quoi qu’il arrive, la famille du condamné à mort, elle a pris perpétuité. On s’adapte, on est obligé de vivre avec, mais on ne se remet pas de ce qu’on vit - Sabine Atlaoui

Serge Atlaoui est toujours condamné à mort et ses conditions de détention se sont dégradées cette dernière année. En Moselle, ses proches, à commencer par son frère André continuent de se mobiliser autour de l'association qui porte son nom.

Serge, condamné à mort, réalisé par Christine Tournadre est diffusé le 2 novembre sur France 3 à 23h25.

