Série d'accidents de la route ce lundi en Sarthe: 30 morts depuis début 2017

Après deux accidents mortels ce lundi soir, le nombre de tués sur les routes s’élève à 30 depuis le début de l’année 2017. Autant que pendant toute l’année 2015.

Le premier accident a lieu ce lundi soir à La Fontaine Saint Martin, entre Le Mans et La Flèche. Vers 18h, une voiture se déporte sur la gauche pour une raison encore indéterminée et percute le véhicule qui arrive en face. Choc frontal sur la départementale 323 au niveau du lieudit "La Belle Entreprise". Le conducteur qui sort de sa trajectoire est décédé. L'autre est gravement blessé.

Deux accidents et à peu de choses près le même scénario

Une heure plus tard, vers 19h, il se passe sensiblement la même chose à Chaufour-Notre Dame. Une voiture se déporte et percute une camionnette qui roule en sen inverse. Le conducteur de la voiture est décédé. Comme à chaque fois dans ce type d'accident grave, les gendarmes vont prendre le temps d'étudier les circonstances exactes notamment pour déterminer si la vitesse et/ou l'alcool sont en cause.

Un troisième accident corporel grave

La fin de journée a été décidément très compliquée sur les routes sarthoises puisqu’un autre accident grave s’est produit à Saint Longis, à la sortie de Mamers. Une voiture qui voulait dépasser par la droite un véhicule en train de tourner a mordu l'accotement et a percuté une voiture venant en face. La conductrice en cause a été transportée à l’hôpital par hélicoptère dans un état très grave.

Par ailleurs, on a également appris hier que l'homme gravement blessé après un accident de scooter dimanche, peu avant 11 heures, rue de la Croix-de-Pierre, à Maresché, a succombé à ses blessures.