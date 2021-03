Série d'accidents sur les routes du Finistère, plusieurs blessés dont un bébé

Trois accidents se sont produits dans le Finistère lundi 8 mars. Trois personnes sont gravement blessées, plusieurs autres -dont un bébé d'un mois- plus légèrement.

Série noire sur les routes du Finistère ce lundi : trois accidents ont eu lieu en quelques heures, faisant plusieurs blessés. A Morlaix, une voiture a percuté un poteau électrique dans la rue de Paris vers 11 heures du matin. Un homme de 24 ans gravement blessé a été évacué vers l'hôpital de Brest. L'autre occupant de la voiture, âgé de 23 ans et légèrement blessé, a été emmené à l'hôpital de Quimper.

Une heure et demie plus tard, un autre accident impliquant une seule voiture s'est produit à Coray, route de Quimper. Un homme de 55 ans est dans un état grave. Deux femmes et un bébé d'un mois sont légèrement touchés. Tous ont été évacués vers l'hôpital de Quimper.

A 14h40, un troisième accident entre trois voitures a eu lieu à Ploumoguer, dans le nord du département. Trois hommes entre 30 et 67 ans sont légèrement blessés. Une femme de 31 ans se trouve actuellement dans un état grave.