Une série d'incendies volontaires provoque de nombreux dégâts sur l'île d'Ouessant

Quatre incendies se sont déclarés ce matin sur l'île d'Ouessant. Des incendies volontaires selon les premiers éléments : une personne est actuellement recherchée par les gendarmes. Les pompiers sont eux en train de maîtriser le quatrième départ de feu survenu vers 10h à l'écomusée.

Une série d'incendies ce matin à Ouessant. Un quatrième est d'ailleurs toujours en cours à l'écomusée. Il s'est déclaré aux alentours de 10h. Mais les pompiers sont mobilisés depuis déjà 4h du matin.

Des bâtiments détruits et le réseau téléphonique endommagé

Les trois premiers incendies, désormais maîtrisés par les pompiers, ont fait des dégâts. Le premier à 4h du matin s'est déclaré dans une maison au lieu-dit Penn Jamet (point au nord de la carte). Malgré 12 pompiers mobilisés, le feu a détruit deux bâtiments mitoyens et une crèche.

Deuxième départ de feu une heure et demie plus tard dans un pavillon à Loqueltas, à l'ouest de l'île. Et un troisième cette fois sur un central téléphonique (point le plus à droite de la carte). Conséquence : plusieurs habitants n'ont actuellement plus de réseau.

Les pompiers sont toujours sur place pour un quatrième incendie qui s'est déclaré vers 10h ce matin à l'écomusée de l'île.

Une personne recherchée

Les gendarmes sont à la recherche d'une seule personne qui serait à l'origine des quatre départs de feu. On ne connait pas encore son identité ni les raisons de ses actes. Des hélicoptères survolent actuellement l'île pour le retrouver.