Série d'interpellations dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard

Mardi 1er et mercredi 2 décembre, les forces de l'ordre ont interpellés plusieurs individus dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Le quartier est connu pour être régulièrement le théâtre de violences et de dégradations.

L'opération de mercredi matin, a nécessité l'intervention de deux équipes du RAID. Deux hommes majeurs ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir volé un engin de chantier, et de l'avoir utilisé pour détruire des mâts de caméras de vidéosurveillance, dans la nuit du 22 novembre.

Deux affaires distinctes

Mardi matin, trois jeunes, âgés de 19, 23 et 24 ans, ont été interpellés pour des faits qui remontent à la mi-juillet. À cette période, le quartier avait été marqué par plusieurs nuits de violences, notamment des tirs de mortiers contre les forces de l'ordre.

Ces trois Montbéliardais sont soupçonnés d'avoir frappé un habitant de la ZUP, âgé de 55 ans et d'avoir brûlé sa voiture le 15 juillet. Les deux suspects les plus âgés avaient été entendus par la police juste après les faits. Le plus jeune était en fuite. Il a été placé en détention provisoire.

Les trois seront jugés jeudi 3 décembre en comparution immédiate, pour violences avec arme, en réunion ayant entrainé une incapacité de travail de moins de 8 jours. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Tous nient leur implication dans ces violences mais reconnaissent qu'ils étaient présents sur les lieux au moment des faits.