Série de braquages en Dordogne : le suspect toxicomane utilisait un faux pistolet

Le suspect de la série de braquages organisés dans l'agglomération de Périgueux a reconnu les faits. Interpellé ce mardi matin en sortant de son domicile, l'homme d'une cinquantaine d'année s'est expliqué en garde à vue sur les quatre braquages commis les 22, 24 et 27 août dernier à Chancelade et Périgueux. Consommateur de cocaïne de longue date, le suspect a commis ces vols pour payer sa drogue, annonce la procureure de la République de Périgueux. Les enquêteurs ont perquisitionné son logement et ont découvert au sous-sol une matraque et "l'arme de poing utilisée lors des faits", précise Solène Belaour. L'arme s'est révélée être un faux pistolet.

Vingt mentions à son casier judiciaire

Le suspect va être présenté ce mercredi après-midi à un juge d'instruction du tribunal de Périgueux. Une information judiciaire pour "vol avec arme" et "extorsion avec arme" est ouverte. Les trois autres personnes placées en garde à vue depuis ce mardi dans cette affaire ont en revanche étaient mises hors de cause.

Le suspect, originaire de Montpellier, présente vingt mentions sur son casier judiciaire depuis 1995, essentiellement pour des faits de vols. La dernière condamnation date de 2019. Sorti de détention en octobre 2021, il s'est installé quelques mois après en Dordogne. L'homme d'une cinquantaine d'année était engagé en CDI en tant que commis de cuisine dans un restaurant. Il était en arrêt maladie depuis deux semaines avant son interpellation.