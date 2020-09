Cambriolages à Amiens : "il n'y a pas de psychose mais ça n'a rien d'agréable", réagit Gaël Mordac

"C'est toujours très désagréable de se faire cambrioler, c'est sûr que ça ne crée pas la meilleure ambiance, mais ça va ." Gaël Mordac dit attendre les préconisations des services de police. Une réunion doit se tenir jeudi au commissariat d'Amiens avec certains commerçants du centre-ville. "Il y a une bonne synergie pour enrayer le phénomène."

Chacun essaye de se protéger comme il le peut

On met des rideaux devant les vitrines pour cacher ce qu'il y a l'intérieur et ne pas donner envie de rentrer. Même si ce n'est pas dans notre culture de faire ça, puisqu'on aime bien quand les gens se promènent en ville le soir et regardent encore les vitrines. Mais c'est ce qu'on a fait pendant les manifestation s des gilets jaunes.

Un relais d'information entre les commerçants et la mairie

En tant que président des commerçants du centre-ville, Gaël Mordac est un relais entre tout le monde. "Un commerçant m'a signalé par exemple qu'il y avait à cause des travaux dans le centre-ville des pavés. J'en ai parlé à la mairie qui les a fait enlever puisque ça peut servir pour casser une vitrine. C'est là où on a besoin d'être vigilant."