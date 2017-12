Série de cambriolages dans la Drôme et en Isère: une dizaine de personnes interpellées

La gendarmerie a mené une vaste opération lundi matin au sein de la communauté des gens du voyage. Une dizaine de personnes ont été interpellées en Isère et dans la Loire. Ils auraient commis une centaine de cambriolages et vols en un an, majoritairement dans la Drôme.

Une centaine de gendarmes de la Drôme, du Rhône et de l'Isère ont été mobilisés lundi matin sous la direction de l'OCLDI, Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante. Ils ont interpellé une dizaine de personnes, essentiellement en Isère et dans la Loire. En un an, cette équipe aurait commis une centaine de cambriolages et vols, surtout sur la région de Valence et Romans dans la Drôme.

Des cambrioleurs aguerris

Leurs cibles: des magasins d'optiques, des débits de tabac, des ateliers, des véhicules. Ils agissaient de nuit, à bord de véhicules volés dont ils avaient modifié les plaques d'immatriculation. Ils étaient gantés, cagoulés, munis de lampes frontales. Ils avaient les clés de portails de service de l'autoroute A7 et les utilisaient pour éviter de se faire repérer aux péages.

Les hommes arrêtés sont pour l'heure en garde à vue. Ils devraient être présentés au magistrat instructeur de Valence jeudi.