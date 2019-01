Série de cambriolages dans la région d’Annecy, la gendarmerie appelle à la vigilance

Haute-Savoie, France

Le groupe d'enquêtes et de lutte anti-cambriolage de la compagnie d'Annecy (GELAC-Annecy) a lancé un appel à la vigilance. Constant une hausse du nombre de cambriolages sur son secteur (arrondissement d’Annecy), il demande aux habitants d’être particulièrement vigilants et notamment de signaler "immédiatement aux forces de l’ordre (via le 17) tout individu suspect vu dans son voisinage qui demanderait des renseignements".

On a des équipes qui ont une technique bien rodée." - Commandant Eric Dikoume, compagnie de gendarmerie d'Annecy

Selon les gendarmes, une grande parte des faits perpétrés ces derniers jours est à mettre à l’actif d’équipes de "cambrioleurs particulièrement chevronnés" originaires d'Europe de l'Est ainsi que des grandes agglomérations proches (Rhône et Isère notamment). Leur méthode consiste, dans un premier temps, à faire du repérage. "Ils (un homme, une femme ou même des adolescents) se baladent dans les lotissements, explique la gendarmerie dans communiqué. Ils font mine de demander leur chemin lorsqu'ils sont surpris par des riverains, voire frappent aux portes pour demander des renseignements, tout en profitant pour voir l'intérieur de la maison en vue d'un éventuel cambriolage."

(source gendarmerie nationale) -

Cinq minutes

Puis, dans un second temps, "ils passent à l’action en revenant plus tard pour faire plusieurs maisons ou appartements au sein du même lotissement. Ils recherchent les habitations peu éclairées et mettent moins de 5 minutes à chaque fois". Des opérations mêlant des contrôles à proximité des zones résidentielles, des services de surveillance discrète en véhicules banalisés et des équipes d'intervention ont été mises en place par les gendarmes. "Mais le concours de la population est également demandé (…) pour interpeller les malfaiteurs en flagrant délit", précise le commandant de la compagnie d’Annecy.