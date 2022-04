Trois personnes poursuivies pour une trentaine de cambriolages, commis notamment en Savoie et Haute-Savoie, ont été présentées à un juge d'instruction ce mardi à Annecy et placées en détention provisoire.

Série de cambriolages en Savoie et Haute-Savoie : trois personnes interpellées dans l'Ain et mises en examen

Trois personnes soupçonnées d'avoir commis une série de 33 cambriolages dans plusieurs départements de la région (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Ain) entre octobre 2021 et avril 2022, ont été arrêtées dans l'Ain et présentées à un juge d'instruction ce mardi 12 avril à Annecy, indique le parquet dans un communiqué. Les trois individus âgés de 26 ans, 27 ans, et 63 ans, ont été mis en examen pour "vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs" et placés en détention provisoire.

300.000 euros de montres de luxe

"Les perquisitions réalisées aux domiciles ont permis la découverte de 184.175 euros en espèces, de montres de luxe, dont la valeur estimée est supérieure à 300.000 euros, ainsi que des pierres précieuses et de nombreux bijoux et objets de luxe. Cinq véhicules ont été saisis ainsi que des comptes bancaires. Plusieurs armes de poing ont en outre étaient découvertes", indique le parquet.

"L'équipe utilisait un véhicule de grosse cylindrée faussement immatriculé, volé en octobre 2020 en Haute-Savoie, pour commettre parfois plusieurs cambriolages au cours d'une même nuit dans plusieurs départements". Les enquêteurs "ont d'abord réussi à identifier le lieu de stockage du véhicule", puis "par de minutieux recoupements" et grâce "au travail de terrain des militaires spécialisés dans l'observation discrète et la surveillance", les trois mis en cause (domiciliés en Isère) ont été arrêtés vendredi dernier, dans l'Ain.

L'opération visant à démanteler ce groupe de cambrioleurs a mobilisé plus d'une centaine de gendarmes de Haute-Savoie, de l'Ain et de l'Isère ainsi que quatre policiers genevois et a duré près de 24 heures. L'enquête a été menée par la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie d'Annecy.