Série de cambriolages nocturnes dans la Vienne

Trois communes sont le théâtre de cambriolages dans différents commerces : Chiré-en-Montreuil, Vendeuvre-du-Poitou et Lencloître dans le nord Vienne. Lors de ces attaques, les malfaiteurs dérobent entre autre tabac et argent.

Tous ces faits se déroulent lors d'une seule et même nuit : celle de mardi à mercredi 8 février. Les premiers cambriolages ont lieu à partir de 2h30 du matin à Chiré-en-Montreuil et Vendeuvre-du-Poitou. Dans le premier cas, les malfaiteurs visitent un commerce multi-services, dans le deuxième, ils vont dans une maison de la presse où il reparte avec plusieurs dizaines de paquets de cigarettes. Les vols se poursuivent un peu plus tard vers 4h20 du matin à Lencloître. Sur place, les cambrioleurs s'en prennent d'abord à la maison de la presse de la commune où là aussi ils dérobent du tabac. Ensuite ils vont dans la boulangerie juste à côté où ils emportent la caisse qui contenait quelques centaines d'euros et font des dégâts matériels. Les préjudices subis par les commerçants sont en cours d'évaluation.

Des cambriolages liés les uns aux autres ?

Des enquêtes sont ouvertes par la gendarmerie. Elles sont confiées aux brigades de Neuville, Vouillé, à la communauté de brigades de Naintré et aux brigades de recherches de Châtellerault et Poitiers. Il va s'agir de déterminer si tous ces faits ont un lien entre eux. Ils pourraient en effet avoir été commis par une seule et même équipe qui aurait démarré son périple à l'ouest de Poitiers pour le poursuivre et l'achever dans le nord Vienne, dans le châtelleraudais. Une hypothèse qui reste encore à confirmer.