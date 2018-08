Série de cambriolages près de Poitiers : les policiers lancent un appel aux victimes pour rendre les objets volés

Par Marie-Coralie Fournier, France Bleu Poitou

Après l'arrestation de deux cambrioleurs présumés, qui ont commis plusieurs vols à Poitiers et ses environs en juillet, les policiers ont retrouvé plus de 600 objets volés. Ils lancent un appel et publient les photos, pour retrouver les victimes.