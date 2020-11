Série de contrôles et pluie de PV sur les autoroutes A9 et A54

Série de contrôles sur les autoroutes A9 et A54

La gendarmerie du Gard a organisé ce vendredi une grande opération de contrôles le long des autoroutes A9 et A54. En seulement trois heures, près d'une centaine de procédures ont été réalisées. Un peu plus de 70 militaires étaient mobilisés : EDSR (escadron départemental de sécurité routière) et renforts de compagnies, équipes cynophiles « stupéfiants » ainsi que « armes – munitions - billets.

Bilan de l'opération

Dix-sept conduites sous stupéfiants ont été constatées, avec en prime des saisies de cannabis, résine et herbe

Dix-sept retraits de permis de conduire, neuf conduites sans permis, cinq défauts d'assurance, onze défauts de contrôle technique, et dix-neuf infractions pour le non respect des règles COVID19.

Une personne a été verbalisée pour transport d’armes de catégorie D.

Pour permettre un suivi efficace en cas de refus d’obtempérer, le groupement de gendarmerie départementale a bénéficié de l’appui de l’hélicoptère du détachement aérien de Montpellier (34). D’autres patrouilles des compagnies de gendarmerie d’Alès, Bagnols sur Cèze, Nîmes, Vauvert et Le Vigan, complétaient le dispositif dans la profondeur, en mesure de réagir en cas de passage en force.