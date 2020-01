Série de coups de feu à Planoise : le préfet du Doubs "ne lâchera rien"

Après la série de coups de feu dans le quartier de Planoise à Besançon, six épisodes en moins de deux mois, le préfet du Doubs, Joël Mathurin a réaffirmé sa volonté de lutter sans relâche contre le trafic de drogue.

Besançon, France

Moins d'une heure après les nouveaux coups de feu qui ont fait deux blessés dans le quartier de Planoise ce vendredi, le préfet du Doubs, Joël Mathurin a affirmé que l'Etat n'allait rien lâcher dans la lutte contre le trafic de drogue. "A cette situation exceptionnelle, on ne peut que répondre par un engagement exceptionnel. On ne lâchera rien", a t-il prononcé dans son discours de voeux. Des renforts de police ont été déployés dès vendredi soir dans le quartier.

Le préfet a fait le point sur le bilan de la lutte contre le trafic de drogue : 204 personnes ont été interpellées l'année dernière, douze points de deal ont été démantelés, 224 procédures engagées. Joël Mathurin l'a dit : malgré "une politique volontariste", "nous n'avons pas encore gagné la procédure".

Un appel aux habitants de Planoise : "donnez des informations"

Il lance aussi un appel aux habitants de Planoise, les appelant à "_donner des noms, donner des information_s" pour lutter contre les trafics de drogue. En moins de deux mois, six épisodes de coups de feu ont été recensés : vendredi, deux hommes ont été blessés légèrement par balles. Quelques heures plus tôt, des coups de feu ont été tirés en l'air, à proximité, sans faire de blessés. Jeudi, une autre victime a été touchée par des tirs. Son pronostic vital n'est plus engagé.

En plein soir de Noël, trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement par une quinzaine de tirs. Egalement en novembre dernier, un jeune homme de 22 ans avait été la cible de coups de feu.