Le procureur de la République de Besançon a fait le point ce vendredi sur les enquêtes menées suite aux coups de feu dans le quartier de Planoise et à l'assassinat d'un homme dimanche. Parmi la quinzaine d'interpellations, un trio de jeunes originaires de la région parisienne a été arrêté.

Série de coups de feu et assassinat dans le quartier de Planoise à Besançon : le point sur l'enquête

L'enquête avance près la série de coups de feu de ces dernières semaines dans le quartier de Planoise à Besançon, et l'assassinat d'un jeune de 23 ans dimanche, avenue Siffert. Le procureur de la République de Besançon a fait le point ce vendredi.

Dimanche : une des balles peut-être tirée à bout portant

Le jeune homme qui a été abattu dimanche a été touché à cinq reprises, selon Etienne Manteaux : à la main, trois balles au niveau du bas du dos, et puis une, mortelle, au niveau de la tête. L'une des balles a peut-être été tirée à bout portant d'après les vidéos filmées par des témoins et exploitées par les enquêteurs. Plus de 25 impacts ont été retrouvés sur le véhicule.

Les tireurs auraient ouvert le feu depuis leur voiture, ils pourchassaient la voiture des victimes. Le passager a été touché lui à deux reprises. Son pronostic vital a été engagé, il est désormais hors de danger. La victime a été entendue mais n'a pas donné d'éléments significatifs aux enquêteurs.

Les tireurs sont toujours en fuite : la voiture qu'ils conduisaient a été retrouvée incendiée lundi au petit matin, dans une commune proche de Besançon.

Lundi : une quinzaine de personnes interpellées par la BRI et le RAID

Lundi, cinquante policiers de la police judiciaire, la BRI de Dijon, la BRI de Strasbourg et le Raid ont opéré un vaste coup de filet : quinze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans un dossier qui regroupe tous les coups de feu qui se sont produits du 20 novembre au 6 mars. Pour le procureur de la République, tous ces faits sont "des tentatives d'assassinat qui sont l’expression de guerres de clans entre deux équipes qui essaient de se disputer les territoires de reventes de stupéfiants à Planoise."

Des munitions comparables à celles utilisées pour abattre en pleine rue le jeune homme de 23 ans

Une piste est désormais privilégiée par les enquêteurs : ces deux clans, en tout cas l'une d'entre elle, a fait appel à des équipes extérieures à Planoise et à la région pour régler leurs comptes. Trois majeurs originaires de la région parisienne ont notamment été interpellés. Les enquêteurs ont retrouvé là où ils étaient hébergés, 25 000 euros en liquide, mais aussi des armes de poing avec des munitions de 9 mm. "Des munitions comparables à celles utilisées pour abattre en pleine rue le jeune homme de 23 ans", indique le procureur de la République de Besançon, qui reste très prudent.

Quelques jours auparavant, un lieu de planque servant également de laboratoire pour couper la drogue a été identifié hors du quartier : dedans, 3 kilos d'héroïne et 1 kg de cocaïne, des munitions létales. Mais aussi des armes, notamment un pistolet de 9 mm.

Lors d'autres perquisitions, les enquêteurs ont aussi retrouvé un véhicule volé en région parisienne. Il était prêt à être utilisé : à l'intérieur, des gilets pare-balles police, des gyrophares. Des traces papillaires et de l'ADN ont été relevées.

Ce coup de filet du 9 mars a été "déterminant", selon Etienne Manteaux. "Nous avons considérablement avancé". Certaines personnes placées en garde à vue ont visiblement livré des éléments aux policiers, "conscients que la situation leur échappe", explique le procureur.

25 000 euros cachés dans une boîte à chaussures

Enfin autre élément : parmi les quinze personnes placées en garde à vue, trois mères de famille ont été arrêtées dont 1 placée en détention. Sur l'une d'entre elles, 3.000 euros ont été retrouvés en petite coupure. Chez une autre, les enquêteurs ont mis la main sur 25 000 euros cachés dans une boîte à chaussures. "Certaines familles ont basculé dans la délinquance", constate Etienne Manteaux.

Mercredi : des coups de feu rue de Fribourg

Mercredi, de nouveaux tirs ont retenti vers 16h30, du côté de la rue de Fribourg, pour la troisième fois depuis le 21 novembre. Des tirs qui n'ont fait aucune victime. Les tireurs ont ouvert le feu à proximité d'un jardin d'enfants en plein jour, avec une arme lourde, une arme de guerre, de type kalachnikov. Le type de munitions retrouvées correspond à ce type d'armes, des balles qui ont un pouvoir de pénétration particulièrement importante. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte.

Pour rappel, depuis le 21 novembre, le bilan fait état de onze personnes blessées par balles et d'un mort.