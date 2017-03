Série de feux de voitures à Saint-Brieuc

Quatre voitures ont brûlé dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Brieuc. Depuis le début de la semaine, douze véhicules ont pris feu à Saint-Brieuc et Plérin.

"Je n'ai rien entendu, j'ai découvert ma voiture brûlée ce matin à 7h en voulant emmener mon bébé chez la nourrice", se désole Sabrina. "Ça fait un choc, je me suis demandé si c'était un cauchemar!" Hier soir, comme chaque soir, la jeune femme avait garé son véhicule sur le petit parking de son immeuble dans l'impasse Pré Tizon à Saint-Brieuc, non loin de la gare. "Je suis bloquée pour aller au travail. Il y avait la poussette, le siège auto, des affaires du bébé dans la voiture, je vais être obligée de tout racheter", précise Sabrina. "Vers 1h45, j'ai été réveillée par un klaxon ou une alarme de voiture ", raconte une riveraine. "J'ai sauté du lit, j'ai vu les flammes et j'ai appelé les pompiers. Le feu s'est propagé très, très vite avec des éléments de voitures qui explosaient, j'ai eu peur pour ma maison".

Troisième nuit consécutive

C'est la troisième nuit consécutive que des voitures brulent à Saint-Brieuc et Plérin dans trois quartiers différents. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux voitures s'étaient embrasées près du port du Légué : dans la Côte au Roux à Plérin vers 2h du matin et vers 4h dans le Chemin de l'Ecluse à Saint-Brieuc. Le lendemain, dans la nuit de mercredi à jeudi, cinq voitures avaient pris feu dans l'enceinte du lycée Sacré Coeur à Saint-Brieuc.