Série de meurtres en Drôme, en Ardèche et en Alsace : le même homme a tenté de tuer un DRH à Wattwiller

C'est le même homme qui a agressé un homme à Wattwiller (Haut-Rhin) mardi 26 janvier et tué deux jours plus une DRH et une conseillère Pôle Emploi en Drôme et en Ardèche. La procureure de Mulhouse a confirmé le lien entre ces affaires.