Série de meurtres en Drôme, en Ardèche et en Alsace : le suspect mis en examen pour "assassinats" et écroué

L'homme suspecté de la série de meurtres en Drôme et en Ardèche jeudi matin est mis en examen pour assassinats ce samedi. Il a été écroué. L'enquête sur l'assassinat et la tentative d'assassinat mardi soir en Alsace reste sous l'égide des parquets de Mulhouse et de Colmar.