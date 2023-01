Série de tirs à Planoise : deux hommes mis en examen et placés en détention provisoire

L'enquête sur les derniers tirs dans le quartier de Planoise avance. Deux hommes ont été placés en détention provisoire et mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, ce dimanche. Il y a une semaine, jour pour jour, une nouvelle série de tirs a retenti au 22 rue de Fribourg, un des points centraux du trafic de drogue dans le quartier bisontin.

Le premier homme est un Stéphanois d'une quarantaine d'années, interpellé mercredi dernier dans un appartement de la cité. Le second est un jeune majeur de Besançon, locataire de cet appartement qui servait au stockage de drogues. Tous deux, sont soupçonnés de faire partie du trafic de drogue et d'avoir un lien plus ou moins proche avec la dernière fusillade.