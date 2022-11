Série de vols de pots catalytiques dans la métropole lilloise

Des vols ont été signalés à Englos, Faches Thumesnil et Lomme en moins d'une semaine

Les vols de pots catalytiques sont fréquents mais c'est quand même une série particulière de vols qui vient de se produire dans la métropole lilloise, avec des vols enregistrés dans 3 lieux différents en l'espace de seulement 5 jours. Mardi après-midi, le 1er novembre, des policiers ont contrôlé à Faches-Thumesnil une voiture qui roulait à vive allure. Ils découvrent à l'intérieur un pot catalytique dérobé ainsi que tout le matériel nécessaire pour dérober des pots. Les trois individus qui se trouvaient dans le véhicule, âgés de 18 et 19 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.

ⓘ Publicité

La veille déjà, le lundi 31 octobre, les policiers avaient été appelés vers 20h50 pour des vols de pots catalytiques sur le parking du cinéma Kinépolis de Lomme. A leur arrivée, les policiers ont mis en fuite deux individus qui se tenaient à côté d'un véhicule mais ils ont réussi à en interpeller un, mineur, âgé de 15 ans. Des faits de vols de pots catalytiques avaient aussi été signalés récemment dans le secteur du Auchan d'Englos. Les policiers avaient mis en place un dispositif de surveillance qui a porté ses fruits, puisque les policiers ont repéré deux individus. Dans leur véhicule, les policiers ont découvert tout le matériel nécessaire pour voler des pots catalytiques. Les 2 hommes, âgés de 19 et 20 ans, ont été placés en garde à vue.

Pourquoi tant de vols de pots catalytiques?

Les pots catalytiques sont très recherchés par les voleurs parce qu'ils contiennent des métaux précieux, du platine, du palladium et de rhodium qui se revendent très bien sur le marché noir. Les pots catalytiques font partie des pots d'échappement et permettent de réduire fortement les émissions de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures.