Série de vols et dégradations à Saint-Avold : trois mineurs interpellés

Trois jeunes de 16 à 17 ans ont été interpellés, après une série de vols et de dégradations à Saint-Avold (Moselle). Depuis un an, la police recensait une douzaine de faits. Ce sont les analyses ADN et les images de vidéosurveillance qui ont permis d'interpeller les suspects.