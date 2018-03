Série de vols et dégradations dans des églises de Loire-Atlantique et du Morbihan

Par Anne Patinec, France Bleu Armorique, France Bleu Loire Océan et France Bleu

Le mois dernier, des dégradations et des vols ont été constatés dans plusieurs églises du sud du Morbihan et de Loire-Atlantique. Des objets religieux et des centaines d'hosties consacrées ont été dérobés. Deux suspects été interpellés et déférés au parquet de Saint-Nazaire ce vendredi.