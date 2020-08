Série noire ce samedi sur les routes, la préfecture de Haute-Savoie appelle à la vigilance

Sur les deux départements, quatre accidents de la route mortels se sont produits en quelques heures ce samedi après-midi. A Sciez, où un cycliste a été renversé, et à Saint-Jean-de-Sixt, où une moto a percuté une voiture dans un virage, c'est la vitesse excessive qui est en cause.

Le préfet de Haute-Savoie lance un nouvel appel à la vigilance sur les routes pour ce week-end chargé du 15 août. Dans son communiqué, la préfecture rappelle que "deux personnes ont perdu la vie (samedi) à Sciez et à Saint-Jean de Sixt. La vitesse excessive ou inadaptée est en cause."

A Sciez, au bord du Léman, un homme de 29 ans qui roulait en "fort" excès de vitesse a renversé par l'arrière un septuagénaire à vélo, route de Perrignier, un peu avant 16 heures ce samedi. Le cycliste est décédé. A Saint-Jean-de-Sixt, c'est un motard qui a percuté une voiture après avoir coupé un virage. Le pilote est gravement blessé, sa passagère de 38 ans est décédée.

Communiqué de la préfecture de Haute-Savoie - Préfecture de Haute-Savoie

En début de soirée, c'est ensuite un homme de 30 ans en quad qui est mort après être entré en collision avec une voiture, à Saint-Gervais, route des Contamines. En Savoie, c'est là encore un homme de 30 ans qui a perdu la vie en voiture après un choc frontal avec une autre automobile à La Motte-Servolex ce samedi après-midi.

Trafic orange dans le sens des retours

L'appel à la vigilance lancé par la préfecture de Haute-Savoie intervient en ce week-end chargé sur les routes. Ce dimanche est classé orange sur les routes de Savoie et de Haute-Savoie dans le sens des retours par Bison Futé, qui conseille d'éviter l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 11 heures à 19 heures. Bison Futé prévoit aussi un retour en France par le tunnel du Mont-Blanc compliqué à partir de 11 heures, et jusqu'à 23 heures ce dimanche soir.