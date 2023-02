Série noire : trois motards gravement touchés dans des accidents sur Nice et Cannes

Un week-end noir pour les deux roues dans le département des Alpes-Maritimes. Vendredi 24 février 2023 à Cannes à hauteur du Cineum avenue Francis Tonner, un homme de 35 ans a été grièvement blessé, il a perdu une partie d'une jambe et du être transporté par hélicoptère sur les urgences du CHU de Pasteur 2 à Nice.

Samedi matin, un jeune de 22 ans a heurté sur la Promenade des Anglais à hauteur de Magnan plusieurs voitures stationnées avec sa moto. Le jeune homme est décédé. Les pompiers ont constaté son décès lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux. Une enquête est en cours.

Jeudi matin un autre accident grave s'était produit sur l'autoroute A8 à hauteur de Villeneuve-Loubet en direction de Nice. Un motard a été grièvement blessé.

Depuis quelques années, dans les Alpes Maritimes le nombre des décès lors des accidents de la route est en augmentation et concernent de plus en plus des conducteurs de deux roues.