Sécurité routière : les Pyrénées-Atlantiques dérapent.

Les chiffres de la sécurité routières pour le premier semestre 2017 sont mauvais dans les Pyrénées Atlantiques. La préfecture vient de communiquer les résultats. 26 personnes ont été tuées sur les routes du département contre 22 l'an dernier durant la même période.

Après une période estivale peu accidentogène, une reprise des accidents est constatée au mois de septembre avec 5 tués enregistrés. Depuis le 1er janvier 26 personnes ont été tuées dans le département. C'est plus que l'an dernier sur la même période ( 22 morts). A ce rythme là, la barre des 30 victimes pourrait être dépassée d'ici la fin de l'année 2017.

Le préfet hausse le ton

Du coup, le nouveau préfet du département, Gilbert Payet, hausse le ton. Dans le contexte actuel il annonce un renforcement des contrôles sur les routes et une collaboration avec les parquets afin de faire saisir les véhicules pour les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h. Des mesures qui s'imposent d'autant que les catégories les plus concernées par l'augmentation de l'accidentologie sont les plus vulnérables. + 38% pour les vélos. + 26% pour les piétons et + 1% pour les cyclos et les scooter.

La vitesse principalement en cause

359 accidents sont survenus dans le département au cours du 1er semestre 2017, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période de l'an dernier. Le défaut de maitrise ou les excès de vitesse demeurent les causes les plus fréquentes d'accidents.